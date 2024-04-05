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10:52, 5 апреля 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил об объявлении в Белгороде сигнала ракетной опасности

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Помимо Белгорода и его пригорода, ракетную опасность объявили и в Шебекинском городском округе. Мэрия Белгорода призвала оставаться дома и не подходить к окнам.

Россию за ночь и утро пятницы, 7 апреля, пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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