В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил об объявлении в Белгороде сигнала ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Помимо Белгорода и его пригорода, ракетную опасность объявили и в Шебекинском городском округе. Мэрия Белгорода призвала оставаться дома и не подходить к окнам.

Россию за ночь и утро пятницы, 7 апреля, пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.