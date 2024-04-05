В Белоруссии объяснили последствия приостановки участия в ДОВСЕ

МО Белоруссии: приостановка участия в ДОВСЕ коснется квот по военной технике

Приостановка членства Белоруссии в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) коснется квот по личному составу и военной технике. Об этом заявил глава департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, передает Telegram-канал Минобороны Белоруссии.

«Для Республики Беларусь это является не превышение 100 тысяч личного состава. Также наличие танков не выше 1800 единиц, 2600 боевых бронированных машин, 1615 единиц артиллерии, 294 боевых самолетов и 80 боевых вертолетов», — заявил Ревенко

По его словам, численность личного состава Вооруженных сил Белоруссии составляет 65 тысяч. Кратного увеличения вооружения и военной техники, отметил Ревенко, в ближайшем будущем не предвидится.

Также, по словам главы департамента, приостановка участия в ДОВСЕ будет означать отказ от мер контроля, осуществляемых в отношении других государств и в отношении Белоруссии со стороны других стран.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ. В ноябре 2023 года из договора вышла Россия.