В ДНР сообщили о прибытии в Харьков бойцов «Азова»

Гагин: в Харьков прибыли бойцы «Азова» для борьбы с пророссийским подпольем

Бойцы бригады «Азов» Национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) прибыли в Харьков для борьбы с пророссийским подпольем. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Это отмечают сами харьковчане, что появились представители национальных батальонов. Я это связываю с тем, что противник размещает их именно в этом городе, именно в Харьковской области для прежде всего так называемой борьбы с пророссийским подпольем либо для борьбы просто с пророссийски настроенными гражданами», — сказал он.

Гагин заявил, что «азовцы» имеют большие полномочия. По его словам, их действия будут безнаказанными. Он отметил, что бойцы бригады будут бороться с инакомыслием.

2 апреля сообщалось, что в Харькове появилось большое количество военных из подразделений 3-й штурмовой бригады «Азов». По словам людей с мест, «нашествие "азовцев"» наблюдается в центре города по вечерам.