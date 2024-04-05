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10:39, 5 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о прибытии в Харьков бойцов «Азова»

Гагин: в Харьков прибыли бойцы «Азова» для борьбы с пророссийским подпольем

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцы бригады «Азов» Национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) прибыли в Харьков для борьбы с пророссийским подпольем. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Это отмечают сами харьковчане, что появились представители национальных батальонов. Я это связываю с тем, что противник размещает их именно в этом городе, именно в Харьковской области для прежде всего так называемой борьбы с пророссийским подпольем либо для борьбы просто с пророссийски настроенными гражданами», — сказал он.

Гагин заявил, что «азовцы» имеют большие полномочия. По его словам, их действия будут безнаказанными. Он отметил, что бойцы бригады будут бороться с инакомыслием.

2 апреля сообщалось, что в Харькове появилось большое количество военных из подразделений 3-й штурмовой бригады «Азов». По словам людей с мест, «нашествие "азовцев"» наблюдается в центре города по вечерам.

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      Кристина Есикова
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