В ДНР заявили о бегстве мирного населения из Харькова

Гагин: ВСУ готовят Харьков к боевым действиям, и мирные жители бегут из города

Вооруженные силы Украины готовят Харьков к боевым действиям, из-за чего мирные жители в панике бегут из города. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, его цитирует РИА Новости.

«Если говорить о Харьковской области — да, действительно, сейчас отмечается некоторая, скажем, миграция гражданского населения из самого Харькова. Они выезжают... Это похоже на панику, которая сейчас царит там. И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям», — рассказал он.

При этом Гагин отметил, что существенная часть жителей Харьковской области ждет прихода российских военных. Кроме того, по его словам, ВСУ также усиливают группировку в регионе ближе к границе с Белгородской областью.

Ранее советник главы ДНР сообщил, что в Харьков для борьбы с пророссийским подпольем прибыли бойцы бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины. Он отметил, что «азовцы» имеют большие полномочия и их действия будут безнаказанными.