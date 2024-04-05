В Эстонии заявили о 15-кратном превосходстве ВС России над ВСУ

Эстонский депутат Михкельсон: ВС РФ превосходят ВСУ в 15 раз на горячем участке

Вооруженные силы (ВС) России превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 15 раз на одном из самых горячих участков фронта. Об этом заявил глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что получил сообщение от знакомого, воюющего в рядах ВСУ на одном из важнейших направлений. По его словам, ВС России превосходят украинских военных в 15 раз, а за последнюю неделю батальон ВСУ потерял более половины личного состава.

«Также есть участок, где украинские подразделения могут сделать один выстрел против 300», — заявил депутат. Он подчеркнул, что без военной помощи Запада Украину ждет поражение на фронте.

Ранее полковник Сил обороны (СО) Эстонии Янно Мэрк заявил о неспособности ВСУ сдержать российское наступление. Он подчеркнул, что без увеличения помощи США Украине придется отступить.