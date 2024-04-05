В Германии магазины самообслуживания обязали отдыхать по выходным

Суд в Германии обязал магазины самообслуживания соблюдать закон об отдыхе

Суд в Германии запретил сети продовольственных магазинов самообслуживания Tegut работать по воскресеньям. Об этом со ссылкой на представителей компании пишет Financial Times (FT).

Региональная торговая сеть запустила полностью автоматизированные магазины четыре года назад. Компания назвала этот эксперимент «окном в будущее шопинга». Член правления Tegut Томас Штэб назвал судебный запрет нелепым. Он объяснил, что небольшие магазины сети по сути являются торговыми автоматами и не должны соблюдать закон об отдыхе.

Обязательный выходной день в воскресенье был закреплен в Конституции Германии в 1919 году, это решение было поддержано Конституционным судом республики в 2009 году.

Ретейлер управляет около 300 традиционными супермаркетами и 40 полностью автоматизированными мини-магазинами. Однако суд заявил, что точки самообслуживания также являются магазинами и в соответствии с законодательством Германии должны соблюдать требования о часах работы.

В суд на магазины Tegut подал профсоюз работников сферы услуг. По их мнению, работники розничной торговли с гибким графиком должны иметь гарантированный выходной в воскресенье, чтобы провести его с семьей и друзьями. Томас Штэб, в свою очередь, заверил, что сотрудники посещают магазины в течение недели, но по воскресеньям взаимодействие с покупателями не требуется и торговые точки работают в полностью автоматическом режиме.

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