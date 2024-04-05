В Казахстане китайцы организовали секс-притон и казино для соотечественников

АФМ Казахстана: в Хоргосе обнаружили китайские казино и секс-притон

В казахстанском селе Хоргос, расположенном на границе с КНР, сотрудники правоохранительных органов республики обнаружили казино и секс-притон, организованный китайскими гражданами. Об этом сообщает издание ORDA со ссылкой на данные Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

«Установлено, что подпольные игорные заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан КНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска сотрудники прокуратуры, Комитета национальной безопасности и полиции изъяли 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, и 60 тысяч юаней (около 780 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что Казахстан в начале июля посетит глава КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.