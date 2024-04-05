В Казахстане предложили запретить СМИ писать об ЛГБТ

В парламенте Казахстана предложили закрывать СМИ за публикации об ЛГБТ

В Казахстане депутаты Мажлиса (нижней палаты казахстанского парламента) от фракции партии «Аманат» Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предложили внести правки в законопроект «О массмедиа», которые запретят СМИ писать публикации о представителях ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщило издание «Власть».

В настоящий момент законопроект находится на обсуждении. Предполагается, что депутаты дополнят статью 22 законопроекта, в которой перечислены основания для закрытия СМИ, словами «нетрадиционная сексуальная ориентация»

При этом отмечается, что в Казахстане на законодательном уровне нет запрета на пропаганду ЛГБТ.

Ранее стало известно, что казахские бизнесмены и общественные деятели создали движение «Жертвы старого Казахстана» из-за семьи бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. Они планируют его регистрацию в качестве партии.