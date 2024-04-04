В Казахстане создадут движение «жертв» семьи Назарбаева

Бизнесмены создали движение «Жертвы старого Казахстана» из-за семьи Назарбаева

Казахские бизнесмены и общественные деятели создали движение «Жертвы старого Казахстана» из-за семьи бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева с планами регистрации в качестве партии. Об этом пишет Orda.

Поводом для создания движения стал скандал с обвинениями дочери Назарбаева Алии в рейдерских захватах. Как рассказал общественник Жаркын Курентаев, в некоторых известных ему случаях правоохранительные органы не принимали никаких мер в ситуациях с возможным участием членов семьи Назарбаева.

Участники встречи заявили, что к движению могут присоединиться не только жертвы правоохранителей, но и обманутые дольщики. Собравшиеся заявили, что находятся «в полушаге» от создания партии и планируют обратиться к действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. «Объединившись, мы должны попасть к президенту и показать ту вопиющую несправедливость, которая происходит с нашим бизнесом. Если и дальше так поступать с бизнесом, что будет с нашей страной?» — заявили общественники.

В конце февраля СМИ заподозрили в рейдерстве Алию Назарбаеву и жену бывшего председателя Конституционного совета Казахстана Игоря Рогова Валентину. Как сообщалось, в 2003 году Назарбаева, пользуясь своим влиянием, якобы захватила активы в нефтяной отрасли на 170 миллионов долларов.