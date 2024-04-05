В НАТО задумались об уступке Украиной территорий в обмен на вступление в альянс

La Repubblica: НАТО обсуждает уступку Киевом территорий ради вступления в альянс

Союзники по НАТО обсуждают сценарий вступления Украины в альянс в обмен на уступку России территорий. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

«Отдать оккупированные русскими регионы, но с гарантией немедленного вступления Украины в НАТО. Эта гипотеза официально не обсуждалась на последнем саммите Альянса в Брюсселе», — пишет издание.

La Repubblica указывает, что Киеву могут предложить отказаться от Крыма и территорий, присоединенных к РФ в течение двух лет, с последующим официальным признанием границ и гарантией немедленного вступления в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае отказа альянса от поддержки украинской армии России отойдет больше территорий, а само НАТО окажется «в еще более опасной позиции».