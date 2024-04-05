В Петербурге девочка поставила сверстницу на колени и заявила о гордости

В Петербурге подростки поставили девочку на колени и заявили, что гордятся этим

В Санкт-Петербурге группа подростков поставила девочку на колени. Об инциденте сообщает глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина в Telegram.

Она опубликовала фрагмент распространившегося в интернете видео с поставленной на колени школьницей. Поводом к издевательствам стало то, что девочка якобы раскрыла «какие-то секреты», пояснила глава ЛБИ.

В размещенном Мизулиной голосовом сообщении одна из унизивших сверстницу заявила, что намерена распространить видеозапись. «Я сейчас пойду, везде это выложу и скажу: "Гордитесь мной"», — сказала она.

Ранее в подмосковном Одинцово школьницы поставили девочку на колени и потребовали извинений. На записи ребенок соглашается выполнить их требования, если от нее отстанут. По словам матери пострадавшей, ее дочери назначили встречу в лесу.