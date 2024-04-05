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16:18, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре перечислили признаки поддельных сайтов

Роскомнадзор: фишинговые сайты размещают подозрительные платежные формы

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Роскомнадзор перечислил признаки фишинговых сайтов. В частности, ведомство предупредило о том, что поддельные сайты содержат ошибки в URL-адресах и размещают подозрительные платежные формы. Пост на эту тему опубликован в Telegram-канале регулятора.

В первую очередь ведомство обратило внимание на то, что URL-адреса фишинговых сайтов содержат ошибки. «Ссылка на сайт внешне схожа с оригиналом, различия могут быть в одной букве или в доменном имени», — говорится в материале. Помимо этого, в Роскомнадзоре напомнили, что мошенники копируют дизайн сайтов официальных компаний. «Но некоторые мелочи могут упустить. Внимательно изучите площадку. Если что-то насторожило, то с такого сайта лучше уйти», — объяснили специалисты.

Кроме того, на фишинговых сайтах зачастую отсутствуют контактная информация, пользовательское соглашение и условия оплаты и доставки товаров, отметили в ведомстве. «Насторожить должно наличие подозрительных платежных форм или требование оплаты с помощью банковского перевода», — добавили также эксперты.

Ранее руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» Тимур Гараев дал россиянам советы для защиты банковских данных. В частности, он рекомендовал игнорировать звонки с неизвестных номеров.

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      Олег Давыдов
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