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23:13, 5 апреля 2024Россия

В России осудили идею объединения Молдавии и Румынии

Сенатор Ковитиди: идея объединения Молдавии и Румынии выглядит провокационно
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила идею объединения Молдавии и Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о поддержке им идеи объединения выглядит провокационно и несет реальные риски. Она напомнила, что в феврале 2014 года жители Гагаузии проголосовали за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

Также, по словам сенатора, подавляющее большинство жителей автономии проголосовали против вступления Молдавии в Европейский союз.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. «Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии», — сказал он.

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      Марина Совина
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