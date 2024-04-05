В России осудили идею объединения Молдавии и Румынии

Сенатор Ковитиди: идея объединения Молдавии и Румынии выглядит провокационно

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила идею объединения Молдавии и Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о поддержке им идеи объединения выглядит провокационно и несет реальные риски. Она напомнила, что в феврале 2014 года жители Гагаузии проголосовали за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

Также, по словам сенатора, подавляющее большинство жителей автономии проголосовали против вступления Молдавии в Европейский союз.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. «Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии», — сказал он.