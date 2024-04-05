В Госдуме предложили ввести дополнительный налог на золото в 78 тыс. руб. за кг

В России предложили ввести дополнительный налог на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм. Соответствующую поправку в Налоговый кодекс одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам, сообщает РИА Новости.

Увеличить размер НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для золотодобывающих организаций планируется на период с 1 июня по 31 декабря 2024 года. По словам первого зампреда думского комитета Ольги Ануфриевой, дополнительный сбор за эти месяцы позволит практически полностью компенсировать выпадающие из доходов бюджета РФ поступления от экспортных пошлин на золото в 2024 году.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал, что такое компромиссное решение было принято по итогам совещания главы ведомства Антона Силуанов с представителями крупнейших золотодобытчиков. «Мы все равно от них ждем денег, поступления нам нужны — договорились, что до конца года 15 миллиардов рублей они нам заплатят», — добавил он. По его словам, чтобы гарантированно собрать в бюджет нужную сумму, и была введена «фиксированная нашлепка» без привязки к объему экспорта.

1 апреля золото на торгах на Чикагской товарной бирже (CME) рекордно подорожало. Июньские контракты на поставку драгоценного металла выросли в цене на 2,14 процента, до 2,286 тысячи долларов за унцию. Стоимость приблизилась к отметке в 2300 долларов и достигла нового исторического максимума.