Золото рекордно подорожало

Стоимость унции золота приблизилась к историческому рекорду в $2300

Золото на торгах на Чикагской товарной бирже (CME) 1 апреля рекордно подорожало. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки сообщает РБК.

Июньские контракты на поставку драгоценного металла подорожали на 2,14 процента, до 2,286 тысячи долларов за унцию. Стоимость приблизилась к отметке в 2300 долларов и достигла нового исторического максимума.

Золото дорожает на фоне ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в июне, отметил глава отдела сырьевой стратегии банковской группы ING Groep NV Уоррен Паттерсон. Ранее регулятор сохранил учетную ставку в 5,25-5,5 процента годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл охарактеризовал показатель как пиковый и допустил дальнейшее его снижение. Вложения в драгоценный металл становятся более привлекательными при низких процентных ставках, отмечает CNBC.

Еще одной причиной роста цен стал спрос инвесторов из КНР, где испытывает сложности сектор недвижимости, предположил портфельный менеджер компании по управлению инвестициями Gabelli Funds Цезарь Брайан. Золото дорожает, так как мировые центробанки скупают его для диверсификации портфелей резервов из-за геополитических рисков, внутренней инфляции и слабости доллара, добавил рыночный стратег Всемирного совета по золоту Джозеф Каватони.

Предыдущий максимум стоимость золота установила в начале марта. Аналитики связали рост цен с геополитической напряженностью и новостями о перебитых кабелях связи между Европой, Азией и Африкой.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch полагают, что в 2024 году мировые цены на золото в среднем составят 1,9 тысячи долларов за тройскую унцию. Предыдущая оценка экспертов подразумевала мировые цены на золото в 2024 году на отметке в 1,8 тысячи долларов за унцию.

