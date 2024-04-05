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14:08, 5 апреля 2024Россия

В могиле ветерана Великой Отечественной войны нашли постороннего человека

В Нытве в могиле ветерана Великой Отечественной войны похоронили постороннего

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Нытве Пермского края в могиле ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Ощепковой похоронили постороннего человека. Об этом пишет 59.ru.

Как стало известно, весной 2022 года Валентина и Игорь Дедовы, родственники Ощепковой, похороненной в 1985 году, пришли на ее могилу и обнаружили вместо установленного ранее памятника крест с табличкой, на которой значилось имя незнакомой им Галины Долгих. Как выяснилось, ее закопали прямо над гробом ветерана. «Это не подзахоронение! Это, по сути, просто надругались над памятью, осквернили ее», — заявила изданию возмущенная родственница Ощепковой.

В местном МБУ «Благоустройство» Дедовым объяснили, что выдали разрешение на подзахоронение Долгих в могилу к Ощепковой якобы на основании их родственных связей, о которых сообщила дочь Долгих Наталья Каменских. После обращения в прокуратуру супруги через суд добились эксгумации незнакомой им женщины и ее перезахоронения.

На судебных заседаниях Каменских не появлялась, однако на них присутствовал Алексей Антипин, директор ритуальной компании «Содействие», которая осуществляла работы по захоронению Долгих. Как утверждает Валентина Дедова, он предложил ее супругу сделать имитацию могилы ветерана. «Муж отказался. Тогда Антипин ему говорит: не хочешь — как хочешь, мне все равно ничего не будет, ну штраф дадут в пять тысяч. Потом, еще до эксгумации, он все-таки подстраховался и прикрутил к памятнику Долгих табличку с именем нашей бабушки», — рассказала россиянка.

В результате суд постановил принудительно перезахоронить Долгих на основании ее незаконного подзахоронения, а также частично удовлетворил иск о возмещении морального вреда, взыскав по 20 тысяч рублей в пользу Дедовых с МБУ «Благоустройство», ритуальной фирмы «Содействие» и Каменских.

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В беседе с журналистами Антипин заявил, что вместо памятника на якобы заросшей могиле ветерана стояла «обычная железяка». Мужчина также заверил, что Каменских ввела ритуальную фирму в заблуждение, утверждая, что является родственницей ветерана. «Из всех могил именно к могиле Ощепковой эта женщина нас привела и попросила, чтобы мы вкопались туда. Мы ей поверили. Клиентка нам говорила, что ее мать писала предсмертное завещание, чтобы ее похоронили рядом с теткой», — сказал он.

Ранее в Самаре женщину похоронили в проходе между могилами. В сети появились снятые на кладбище кадры, на которых видно свежевыкопанное захоронение с венками и крестом с фотографией.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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