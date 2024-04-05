В российском городе ввели режим ЧС из-за радиации

В Индустриальном районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышения радиации

Администрация Хабаровска сообщила о введении в части Индустриального района города режима чрезвычайной ситуации (ЧС) вследствие повышения радиационного фона. Доступ к участку территории в районе улиц Суворова и Сидоренко был ограничен.

«В настоящее время Федеральным государственным унитарным предприятием "Хабаровский специализированный комбинат "Радон" организованы работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению», — отмечается в публикации. Угрозы для местных жителей нет, уточнили в администрации российского города.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о введении режима ЧС в регионе по причине сильного паводка. Он объяснил, что режим ЧС позволит снизить ущерб и аккумулировать все ресурсы для борьбы с последствиями стихийного бедствия.