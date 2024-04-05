В российском регионе около 30 рыбаков унесло в реку на льдине

В Ивановской области около 30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине

В Ивановской области около 30 рыбаков оказались на льдине, которую унесло в реку. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону на своей странице во «ВКонтакте».

«В районе Юрьевца на льдине дрейфуют около трех десятков рыбаков. Пока, к счастью, без жертв», — сообщили в МВД.

Там добавили, что оперативные службы занимаются эвакуацией рыбаков, которые оказались на льдине, плывущей по Волге.

Ранее в Санкт-Петербурге 35 рыбаков унесло на льдине в Финский залив. Спасателям удалось вернуть всех на сушу, рыбаки не пострадали.