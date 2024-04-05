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11:14, 5 апреля 2024Россия

В российском регионе около 30 рыбаков унесло в реку на льдине

В Ивановской области около 30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Ивановской области около 30 рыбаков оказались на льдине, которую унесло в реку. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону на своей странице во «ВКонтакте».

«В районе Юрьевца на льдине дрейфуют около трех десятков рыбаков. Пока, к счастью, без жертв», — сообщили в МВД.

Там добавили, что оперативные службы занимаются эвакуацией рыбаков, которые оказались на льдине, плывущей по Волге.

Ранее в Санкт-Петербурге 35 рыбаков унесло на льдине в Финский залив. Спасателям удалось вернуть всех на сушу, рыбаки не пострадали.

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      Анастасия Шейкина
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