69-я параллель
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12:35, 5 апреля 202469-я параллель

В российском регионе похолодает до минус 35 градусов

УГМС: на северо-западе Якутии похолодает до минус 35 градусов

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

В ночь на 6 апреля в Якутии похолодает до минус 35 градусов. Такую погоду российскому региону предсказали в региональном управлении гидрометеорологической службы.

По сообщению синоптиков, так низко температура воздуха опустится на северо-западе республики.

«При прояснении на северо-западе минус 30-35 градусов, на северо-востоке минус 25-30 градусов. Днем — минус 3-8». — рассказали метеорологи. Отдельно сообщается о сильном ветре на побережье Арктики — в Алданском и Нерюнгринском районах Якутии его скорость будет достигать 21 метра в секунду.

Ранее сообщалось, что столицу российского региона завалило снегом после апрельской метели.

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      Марк Леонов
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