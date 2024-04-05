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08:15, 5 апреля 2024Россия

В Совфеде ответили на заявление Британии об отправке войск на Украину

Пушков: позиция Лондона по отправке войск на Украину показывает диссонанс в НАТО

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Заявления Великобритании об отправке войск на Украину показывают диссонанс между членами Североатлантического альянса, считает член Совфеда Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так парламентарий ответил на слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который в интервью BBC заявил, что выступает против идеи отправки войск НАТО на Украину, отметив, что это вопрос политической воли.

«Налицо явный диссонанс между позицией Парижа, с одной стороны, и Лондона, Берлина и Рима, с другой. Вашингтон, похоже, колеблется в том, как относиться к замыслу [французнского президента Эммануэля] Макрона, но сам направлять войска не намерен», — считает Пушков.

По его мнению, в НАТО пока не находят необходимой поддержки идеи Франции об отправке войск на Украину, при этом создание миссии альянса говорит о намерении закрепиться на Украине. Важен тот факт, что и Лондон, и Париж, и Берлин, и Вашингтон выступают за продолжение боевых действий, подчеркнул сенатор.

Пушков ранее заявлял, что Макрон, говоря об ударе России по французским войскам на Украине, хочет либо поиграть в виртуальную войну, либо стать лидером Запада, пусть и символически.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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