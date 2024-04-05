В Совфеде ответили на заявление Британии об отправке войск на Украину
Заявления Великобритании об отправке войск на Украину показывают диссонанс между членами Североатлантического альянса, считает член Совфеда Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
Так парламентарий ответил на слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который в интервью BBC заявил, что выступает против идеи отправки войск НАТО на Украину, отметив, что это вопрос политической воли.
«Налицо явный диссонанс между позицией Парижа, с одной стороны, и Лондона, Берлина и Рима, с другой. Вашингтон, похоже, колеблется в том, как относиться к замыслу [французнского президента Эммануэля] Макрона, но сам направлять войска не намерен», — считает Пушков.
По его мнению, в НАТО пока не находят необходимой поддержки идеи Франции об отправке войск на Украину, при этом создание миссии альянса говорит о намерении закрепиться на Украине. Важен тот факт, что и Лондон, и Париж, и Берлин, и Вашингтон выступают за продолжение боевых действий, подчеркнул сенатор.
Пушков ранее заявлял, что Макрон, говоря об ударе России по французским войскам на Украине, хочет либо поиграть в виртуальную войну, либо стать лидером Запада, пусть и символически.