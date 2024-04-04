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08:18, 4 апреля 2024Россия

В Совфеде ответили на слова Макрона об ударе по французским войскам на Украине

Пушков о словах Макрона про удары по войскам Франции: хочет стать лидером

Фото: Carlos Elias Junior / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об ударе России по французским войскам на Украине, хочет либо поиграть в виртуальную войну, либо стать лидером Запада, пусть и символически, считает член Совфеда Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал слова французского президента, который, по данным The Wall Street Journal, отвечая партнерам, заявил, что не намерен обращаться к НАТО, если отправит свои войска на Украину и Российская армия нанесет по ним удар.

«А что Макрон намерен делать в этом случае (при ударе по войскам — прим. «Ленты.ру»)? Направить еще войска? Нанести ответный удар? Франция начнет свою войну с Россией? Звучит неубедительно», — заметил Пушков.

По его мнению, Макрон может направить войска в расчете, что НАТО придется вмешаться в конфликт на стороны Франции как одного из своих ведущих членов. Пушков напомнил, что в Брюсселе, Берлине и других столицах блока не поддерживают идею отправки войск на Украину.

Макрон нацелен спровоцировать войну Североатлантического альянса с Россией, уверен сенатор. По его мнению, сама идея об этом может не принадлежать французскому президенту — он, возможно, лишь выполняет определенную роль и ее озвучивает.

В конце февраля Макрон допустил, что французская армия может быть передислоцирована на территорию Украины. В середине марта он повторил свои слова, отметив, что такой сценарий возможен.

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      Анастасия Шейкина
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