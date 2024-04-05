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02:09, 5 апреля 2024Мир

В США обеспокоились возможной войной между двумя странами

Белый дом: США обеспокоены вероятностью войны между Ираном и Израилем

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены возможностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем. Таким образом он прокомментировал в эфире телеканала CNN угрозы в адрес Израиля после удара по консульству Ирана в Дамаске.

Кирби также добавил, что данная тема стала ключевой во время разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к Израилю и пригрозил стране ответом за атаку на иранское консульство в Дамаске. Он заявил о намерении государства заставить Израиль «раскаяться в преступлении агрессии против иранского консульства» в Сирии.

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      Маргарита Пименова
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