В США обеспокоились возможной войной между двумя странами

Белый дом: США обеспокоены вероятностью войны между Ираном и Израилем

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены возможностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем. Таким образом он прокомментировал в эфире телеканала CNN угрозы в адрес Израиля после удара по консульству Ирана в Дамаске.

Кирби также добавил, что данная тема стала ключевой во время разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к Израилю и пригрозил стране ответом за атаку на иранское консульство в Дамаске. Он заявил о намерении государства заставить Израиль «раскаяться в преступлении агрессии против иранского консульства» в Сирии.