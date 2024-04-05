В США предсказали ухудшение ситуации на Украине

Бывший постпред США Даалдер: в ближайшее время ситуация на Украине не улучшится

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что в ближайшее время ситуация на Украине не улучшится, а к июлю положение Киева может стать хуже. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Последние два месяца не были благоприятными для Украины, и в ближайшем будущем ситуация не станет лучше», — отметил бывший постпред США.

Комментируя выдвинутые министрами иностранных дел НАТО на встрече в Брюсселе предложения по Украине, Даалдер сказал, что к июлю ситуация на поле боя для Киева может ухудшиться настолько, что эти предложения не будут иметь смысла. «Как мы можем быть уверены, что Россия не победит?» — спросил он.

Ранее NYT стало известно о принятом лидерами стран НАТО решении по вопросу вступления Украины в альянс. «У НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», — сообщило издание.