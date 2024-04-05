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07:08, 5 апреля 2024Мир

Стало известно о принятом лидерами НАТО решении по вопросу вступления Украины

NYT: лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на саммите в июле

Valentyn Ogirenko

Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на саммите в июле. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как стало известно изданию, представители блока согласны в том, что этого не произойдет на мероприятиях, приуроченных к 75-летию альянса. «У НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», — пишет NYT.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад предложить новые шаги по интеграции Киева в НАТО. По его словам, страна заслужила право стать частью военно-политического блока. В то же время в Эстонии сочли неприоритетным членство Киева в НАТО на фоне проблем Украины на фронте, а в США указали на несовместимость США с Украиной в НАТО.

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      Марина Совина
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