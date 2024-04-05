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01:59, 5 апреля 2024Мир

Американский сенатор указал на несовместимость США с Украиной в НАТО

Сенатор Майк Ли: в НАТО могут быть либо США, либо Украина

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский сенатор от штата Юта Майк Ли Майк Ли заявил о несовместимости США с Украиной в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом политик отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина в конечном итоге станет членом блока. По мнению Ли, в Североатлантическом альянсе могут состоять либо Соединенные Штаты, либо Украина. «Но не обе», — указал он.

До этого Майк Ли уже заявлял, что Вашингтону стоит поставить альянсу ультиматум. Он пояснил, что «Если союзные войска ступят на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО», — отметил он.

В начале апреля Блинкен сообщил, что Украина станет полноценным членом Североатлантического альянса в будущем. По его словам, сейчас для вступления в НАТО стране не хватает «ясной дорожной карты».

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      Марина Совина
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