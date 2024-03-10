В США предложили поставить ультиматум НАТО из-за Украины

Сенатор Ли: США следует выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину

США следует выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину. Такое решение предложил сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative.

По мнению автора материала, США стоит поставить альянсу ультиматум. «Мы должны провести красную линию в отношениях с НАТО: у вас может быть либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, нам следует полностью выйти из НАТО», — считает он.

Ли также подчеркнул, что европейские страны-члены Североатлантического альянса не могут заставить США «принять риск ядерной эскалации».

«Возможно, кому-то следует напомнить Йенсу Столтенбергу, что его работа — быть хранителем стратегических интересов членов НАТО, платящих членские взносы, а не подставным лицом Украины», — отметил сенатор.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал ответ России в случае вторжения НАТО на территорию Украины. С его точки зрения, в этом случае российские войска могут ударить по базам альянса и узлам снабжения в Румынии и Польше.