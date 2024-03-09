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22:16, 9 марта 2024Мир

В США спрогнозировали ответ России на вторжение НАТО на Украину

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ ударит по базам НАТО в случае вторжения на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of спрогнозировал ответ России в случае вторжения НАТО на территорию Украины.

По его словам, в этом случае российские войска могут ударить по базам альянса и узлам снабжения в Румынии и Польше. При этом ядерное оружие использоваться не будет, у военных есть конвенциональные ракеты для подобной атаки.

Эксперт добавил, что в последнее время руководство Великобритании и Франции выступает с воинственными заявлениями в адрес Москвы. При эскалации конфликта Россия может нанести весьма чувствительные удары, которые приведут к потерям среди сил НАТО.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной.

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      Марина Совина
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