На Украине заявили о решении НАТО разработать следующий шаг к членству в альянсе

Кулеба заявил о решении НАТО разработать следующий шаг к членству Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече НАТО было принято решение разработать следующий шаг в направлении членства республики. Его слова приводит РИА Новости.

«Насколько я понимаю, сегодня было принято решение поручить военной части альянса разработать, каким может быть этот шаг. Мы будем ждать итогов», — сказал глава МИД.

По его словам, украинские партнеры будут сами решать по форме и содержанию следующего шага к вступлению республики в НАТО. Кулеба также отметил, что в Киеве считают заслуженным членство в военном блоке.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла цель НАТО на Украине. По ее мнению, Киев является лишь инструментом альянса в борьбе против России. Она подчеркнула, что блок стремился нанести стратегическое поражение Москве.

