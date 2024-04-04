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16:15, 4 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о решении НАТО разработать следующий шаг к членству в альянсе

Кулеба заявил о решении НАТО разработать следующий шаг к членству Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече НАТО было принято решение разработать следующий шаг в направлении членства республики. Его слова приводит РИА Новости.

«Насколько я понимаю, сегодня было принято решение поручить военной части альянса разработать, каким может быть этот шаг. Мы будем ждать итогов», — сказал глава МИД.

По его словам, украинские партнеры будут сами решать по форме и содержанию следующего шага к вступлению республики в НАТО. Кулеба также отметил, что в Киеве считают заслуженным членство в военном блоке.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла цель НАТО на Украине. По ее мнению, Киев является лишь инструментом альянса в борьбе против России. Она подчеркнула, что блок стремился нанести стратегическое поражение Москве.

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      Кристина Есикова
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