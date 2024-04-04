В Эстонии назвали неприоритетным членство Украины в НАТО

МИД Эстонии: тема членства Украины в НАТО не будет приоритетом июльского саммита

На фоне проблем Украины на фронте членство Киева в НАТО не будет главной темой июльского саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне. Неприоритетным вопрос ассоциации Украины с НАТО в разговоре с Politico назвал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Цахкна, чья страна является одним из крупнейших сторонников Украины, признал, что членство Киева не будет главным приоритетом на июльском саммите, учитывая ожесточенные бои на земле», — говорится в публикации.

При этом министр иностранных дел выразил уверенность, что однажды Украина обязательно станет членом альянса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад предложить новые шаги по интеграции Киева в НАТО. По его словам, страна заслужила право стать частью военно-политического блока.