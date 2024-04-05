В Турции объяснили спад «торгового бума» с Россией

Bloomberg: в Турции допустили падение экспорта в РФ из-за санкций

Поставки турецкой продукции в Россию замедлились из-за западных санкций. О причинах спада в «торговом буме» между странами со ссылкой на турецких экспортеров пишет Bloomberg.

В 2023 году в секторе машиностроения наблюдался резкий рост поставок в РФ, однако уже в этом году прогнозируется падение объема экспорта на один миллиард долларов. Председатель Ассоциации экспортеров машиностроения республики Кутлу Каравелиоглу объяснил это «неоднозначными» и «быстрорастущими» санкционными списками товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Ограничения стран Запада в отношении поставок в РФ сильнее всего затронули экспорт компонентов станков, полупроводников и печатных плат — большинство этих товаров имеет двойное назначение, рассказал юрист по санкциям и экспортному контролю в Reed Smith. «Мы наблюдаем постоянно растущее внимание со стороны регулирующих органов, особенно в отношении металлургического, горнодобывающего, строительного, аэрокосмического и производственного секторов», — добавил он.

Ранее стало известно, что по итогам марта 2024-го рост потребительских цен в Турции ускорился до 68,5 процента в годовом выражении, хотя в феврале составлял 67,07 процента. По данным Национального института статистики средиземноморской страны (TUIK), в месячном выражении инфляция в стране выросла на 3,16 процентного пункта. В сравнении с декабрем 2023-го индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 15,06 процентного пункта, а к среднегодовому значению 2023-го — на 57,5 процентного пункта.

