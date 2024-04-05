В Турции задержали восьмерых подозреваемых в работе на израильский «Моссад»

Глава МВД Турции Ерликая: задержаны восемь подозреваемых в работе на «Моссад»

Турецкие правоохранительные органы задержали восемь человек по подозрению в работе на израильскую разведку «Моссад». Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«В рамках операции KÖSTEBEK-3, организованной против лиц, которые собирают информацию о частных лицах и компаниях в Турции, ставших объектом внимания израильской разведки, и передают собранную информацию и документы элементам израильской разведки, задержаны восемь подозреваемых», — написал глава ведомства.

Ерликая отметил, что на данный момент из восьми задержанных двое арестованы, а в отношении шестерых других «получено решение о судебном контроле».

Ранее представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что к теракту в «Крокусе» причастны иностранные разведки. По его словам, у подобных атак всегда есть спонсоры, «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) не способно в одиночку организовать такой теракт.