Рогов: миссия НАТО создана для легализации отправки военных альянса на Украину

Миссия НАТО на Украине была создана для легализации отправки военных Североатлантического альянса на помощь Киеву. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Идет легализация подготовки официального оккупационного корпуса из военных НАТО для отправки на Украину. Но в случае с Польшей я хотел бы напомнить, что всегда, когда польские оккупанты шли на восток, это заканчивалось разделом их государства. Стоит ли полякам повторять историю?» — отметил он.

Политик призвал власти Польши остановиться, однако отметил, что «вряд ли они это сделают», так как их «желание отхватить кусок украинской территории» слишком велико.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что миссия НАТО на Украине будет обучать мужчин, которых призовут на службу в Вооруженные силы Украины. По его словам, западные страны будут тренировать новых военных не только на Украине, но и в граничащих с ней странах.