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13:12, 5 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье назвали миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

Рогов: миссия НАТО создана для легализации отправки военных альянса на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Миссия НАТО на Украине была создана для легализации отправки военных Североатлантического альянса на помощь Киеву. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Идет легализация подготовки официального оккупационного корпуса из военных НАТО для отправки на Украину. Но в случае с Польшей я хотел бы напомнить, что всегда, когда польские оккупанты шли на восток, это заканчивалось разделом их государства. Стоит ли полякам повторять историю?» — отметил он.

Политик призвал власти Польши остановиться, однако отметил, что «вряд ли они это сделают», так как их «желание отхватить кусок украинской территории» слишком велико.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что миссия НАТО на Украине будет обучать мужчин, которых призовут на службу в Вооруженные силы Украины. По его словам, западные страны будут тренировать новых военных не только на Украине, но и в граничащих с ней странах.

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      Александр Курбатов
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