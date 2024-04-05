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13:14, 5 апреля 2024Ценности

Внешность 66-летнего Алека Болдуина оценили в сети фразой «алкоголь его погубил»

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Внешность американского актера и режиссера Алека Болдуина на новых фото оценили в сети фразой «алкоголь его погубил». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Отмечается, что папарацци сняли звезду во время похода по магазинам одежды в день его 66-летия. На полученных кадрах артист предстал в черном пальто ниже колена и брюках в тон, а также сером джемпере и бордовом шарфе. При этом он нес в руке пакет модного бренда Ralph Lauren.

Читатели издания обратили внимание на лицо знаменитости, в том числе на заметные отеки под глазами: «Выглядит так, будто он сильно пьет», «Похож на алкоголика», «Будто плакал всю ночь», «Выглядит ужасно», «Очень постарел», «Он тот человек, которому действительно нужна пластическая операция», «Алкоголь его погубил».

Ранее в апреле американская поп-исполнительница Бритни Спирс призналась в ненависти к своей внешности.

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      Карина Черных
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