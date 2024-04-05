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16:56, 5 апреля 2024Забота о себе

Врач назвал обязательные для сдачи весной анализы

Терапевт Рябков: биохимический анализ крови позволит оценить работу всех органов

Фото: Unsplash

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в разговоре с Life.ru рассказал, какие анализы следует сдать весной для контроля общего состояния организма.

По словам специалиста, весной организм человека нуждается во внимании, так как зимой он не получает достаточное количество витаминов и минералов. В связи с этим следует сдать общий анализ крови, чтобы определить уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

«Низкий уровень гемоглобина может указывать на анемию, сопровождаться слабостью и пониженной работоспособностью, а высокий уровень лейкоцитов может свидетельствовать о наличии инфекции или воспалительного процесса», — рассказал Рябков.

Также следует сделать биохимический анализ крови, который позволит врачу дать оценку работы всех органов. Особое внимание следует уделить уровню глюкозы и холестерина, а также билирубина, мочевины и креатинина, так как данные их показателей помогут обнаружить нарушение обмена веществ и работы печени, почек и сердца.

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Кроме того, следует сдать анализ на гормоны щитовидной железы, которые контролируют скорость метаболизма и влияют на работу сердца, нервной системы и других органов, а также анализ на уровень витамина D, который важен для поддержания здорового состояния костей и иммунной системы.

В заключение Рябков отметил, что определит качество работы почек, мочевыводящих путей позволит общий анализ мочи. С его помощью врачи определят общее состояние организма и смогут обнаружить вещества, свидетельствующие о различных заболеваниях.

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