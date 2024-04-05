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12:30, 5 апреля 2024Забота о себе

Врач дала неожиданный совет для поддержания здоровья кишечника

Гастроэнтеролог Томпсон призвала отдыхать для поддержания работы кишечника

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Для поддержания здоровья кишечника, помимо разнообразного питания, необходимо полноценно отдыхать, уверена гастроэнтеролог, диетолог Джули Томпсон. Неожиданный совет для хорошего самочувствия она дала в беседе с HuffPost.

По словам Томпсон, кишечник выполняет одну из ключевых функций в работе организма. Она уточнила, что он не только отвечает за хорошее пищеварение и усвоение питательных веществ, но и участвует в работе мозга. «Кишечник и мозг связаны, они посылают друг другу сигналы через нервы. Когда мы чувствуем возбуждение и бабочки в животе — это мозг "разговаривает" с кишечником. Ощущение сытости — еще один пример их взаимодействия. Иногда эта связь нарушается, и результатом могут стать такие состояния, как синдром раздраженного кишечника», — рассказала врач.

Она отметила, что пока остается много вопросов о значении этой связи, но уже сейчас специалисты уверены: здоровье кишечника влияет на многие процессы в организме. Поэтому, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, Томпсон призвала правильно питаться: меньше пить сладких газированных напитков и алкоголя, есть разнообразную богатую клетчаткой пищу и употреблять не более трех чашек кофе в день.

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Кроме того, гастроэнтеролог убеждена, что для хорошего пищеварения нужно отдыхать. По ее мнению, нельзя отказываться от завтрака, обеденного перерыва или ужина из-за работы или домашних дел. «Наверное, каждый слышал выражение "бей и беги", его используют, чтобы описать реакцию нервной системы на стресс. Противоположность этой фразе: "отдыхай и переваривай". И это не просто так», — уверена Томпсон. Она уточнила, что стресс во время еды ухудшает пищеварение, поэтому есть надо без спешки, тщательно выбирая продукты и хорошо пережевывая каждый кусок.

Ранее врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал о пользе березового сока. По его словам, напиток может поддержать работу сердца, укрепляет нервную и иммунную системы.

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      Екатерина Улитина
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