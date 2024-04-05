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16:42, 5 апреля 2024Забота о себе

Врач назвала правила хранения продуктов в холодильнике

Патофизиолог Парецкая: вне холодильника стоит хранить картошку и авокадо

Фото: Ello / Unsplash

Часто люди закупают продукты впрок, но в итоге выбрасывают еду, которая успевает испортиться, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая. Правила хранения продуктов в холодильнике без потери их качеств она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Парецкой, вне холодильника нужно хранить картошку, оливковое масло, бананы, хлеб, яблоки, цитрусовые, авокадо, экзотические фрукты, чеснок и лук, помидоры, тыкву, шоколад, мед и невскрытые консервы. Кроме того, необходимо правильно упаковывать продукты или уже готовые блюда. «Самый вредный из способов хранения — это полиэтиленовые пакетики или пленка. Под ней очень быстро начинает образовываться конденсат, поэтому овощи начинают загнивать, сыр покрывается плесенью, а на мясных продуктах образуется слизистая пленка», — рассказала врач.

Пленкой из полиэтилена она посоветовала только на время закрывать емкости с готовыми блюдами, которые планируется съесть в следующий прием пищи. Овощи Парецкая посоветовала хранить без пакетов в пластиковом ящичке с антибактериальным ковриком, зелень ставить в емкость с водой, колбасы или сыры заворачивать в пергаментную бумагу, а рыбу или мясо — в фольгу. Готовые блюда или вскрытые консервы врач посоветовала помещать в стеклянные контейнеры, а молоко — в стеклянные банки или бутылки.

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Патофизиолог также напомнила, что продукты, которые издают сильный запах или поглощают запахи, лучше не класть близко друг к другу. Кроме того, для предупреждения распространения кишечных инфекций нельзя хранить рядом сырые рыбу, мясо и уже приготовленные блюда. «Идеальный вариант — хранение продуктов группами: отдельно — мясные продукты, отдельно — молочку, отдельно — фрукты и овощи, отдельно — готовые блюда», — перечислила она. Парецкая также напомнила, что важно регулярно убирать испорченные продукты, мыть камеры и протирать полки холодильника.

Ранее диетолог Кристина Войт предостерегла россиян от ошибок при использовании холодильника. Если поставить в холодильник горячую кастрюлю, образуется конденсат, из-за чего капли воды оседают на полки и на другие продукты, объяснила Войт.

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      Александра Лисица
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