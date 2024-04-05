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13:38, 5 апреля 2024Забота о себе

Врач предупредила о грозящих лишним весом полезных продуктах

Эндокринолог Губарева: орехи, семечки и авокадо могут стать причиной набора веса

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Некоторые полезные продукты могут стать причиной набора веса, предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Губарева. О грозящих лишними килограммами продуктах она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

К продуктам, которые являются обязательной частью здорового рациона, но имеют высокую энергетическую плотность, она отнесла орехи и семечки, растительные масла и авокадо.

Все эти продукты, объяснила Губарева, богаты полезными жирами, но вместе с тем содержат большое количество калорий, что при чрезмерном употреблении может привести к увеличению массы тела. «Именно поэтому количество этих полезных продуктов в рационе необходимо контролировать. Рекомендовано употреблять не более трех порций растительных масел и авокадо в день», — порекомендовала она.

Нутрициолог уточнила, что одна порция — это одна столовая ложка растительного масла или одна половинка небольшого авокадо. Количество съедаемых орехов и семечек, по ее словам, не должно превышать одной горсти в день.

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      Александра Лисица
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