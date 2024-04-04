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16:29, 4 апреля 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о неочевидных причинах появления синяков

Эндокринолог Русанова: синяки могут появиться из-за дефицита витаминов

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего синяки возникают в результате травмы, но иногда их появление имеет совсем другое объяснение, полагает врач-эндокринолог Анна Русанова. Неочевидные причины образования гематом на коже она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Русанова отметила, что синяк появляется в месте повреждения капилляров. По ее словам, это может быть последствием травмы или признаком нехватки витаминов, в частности витаминов группы В, витамина С или кальция. Кроме того, маленькие синяки могут появиться из-за дефицита витамина К1, продолжила врач. Она уточнила, что этот витамин необходим для нормальной свертываемости крови, а его недостаток может указывать на нарушения микрофлоры кишечника или наличие хронических заболеваний почек, печени и желчного пузыря.

Эндокринолог также рассказала, что синяки без видимой причины образуются при снижении свертываемости крови — тромбоцитопении — или из-за геморрагического васкулита, который приводит к ломкости стенок капилляров. Еще одна возможная причина, добавила Русанова, — это повышение уровня гормона стресса в крови. У пациентов с этим заболеваниям на теле могут появляться не только небольшие синяки, но и обширные гематомы, заключила врач.

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      Екатерина Улитина
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