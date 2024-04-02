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16:32, 2 апреля 2024Забота о себе

Офтальмолог перечислила грозящие слепотой симптомы

Офтальмолог Миргородская: шторка в поле зрения требует визита к врачу

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Некоторые заболевания глаз требуют срочного визита к врачу, предупредила врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург Светлана Миргородская. О проблемах с глазами, грозящих слепотой, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, насторожить человека должны полная или частичная потеря зрения — это может говорить об отслойке сетчатки, тромбозах сосудов сетчатки, нарушениях в зрительном нерве. Кроме того, консультации специалиста требует появление затемненного участка, «шторки» в поле зрения или выпадении поля зрения — так могут проявляться кровоизлияние в стекловидное тело или отслойка сетчатки.

В свою очередь, снижение остроты зрения вдаль и/или вблизи, а также случаи, когда свои очки перестали подходить, могут указывать на катаракту, добавила Миргородская. «А боль в глазах, висках или надбровной дуге — на глаукому. Кроме того, довольно опасным симптомом является ощущение усталости глаз, который может указывать как на глаукому и катаракту, так и спазм аккомодации и синдром сухого глаза», — перечислила офтальмолог.

В виде плавающих мушек, «червячков» или клякс, рассказала Миргородская, может проявляться деструкция стекловидного тела, которая может говорить о прогрессирующей периферической ретинальной дегенерации сетчатки, разрывах и кровоизлияниях в стекловидное тело. Такие проявления, как вспышки, сверкание, «молнии» могут быть предвестниками разрывов и отслойки сетчатки, а также проявлениями ангиоспазмов, отметила врач.

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Миргородская призвала не игнорировать и другие тревожные симптомы: искривление прямых линий или углов, появление новообразований на веках, конъюнктивах, склерах, слипание век по утрам, покраснение и отделяемое из глаз, ощущение сухости и песка в глазах, зуд в глазах или краев век, головные боли во время зрительной нагрузки, светобоязнь, слезотечение, отек и покраснение век. Своевременное обращение к врачу может предупредить заболевание или вылечить его на ранней стадии, заключила она.

Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин заявил, что у людей старше 40 лет существенно возрастает риск развития глаукомы. По его словам, опасность этого заболевания заключается в том, что на ранних стадиях оно протекает бессимптомно, поэтому единственный способ узнать о его наличии — проконсультироваться с врачом.

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      Александра Лисица
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