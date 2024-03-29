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16:23, 29 марта 2024Забота о себе

Людей старше 40 лет предупредили о риске развития ведущего к слепоте заболевания

Офтальмолог Начинкин: без лечения глаукома может привести к слепоте

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Для того чтобы до самой старости сохранить хорошее зрение, надо не реже одного раза в год посещать офтальмолога, рассказал врач-офтальмолог Сергей Начинкин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Специалист заявил, что у людей старше 40 лет существенно возрастает риск развития глаукомы. По его словам, опасность этого заболевания заключается в том, что на ранних стадиях оно протекает бессимптомно, поэтому единственный способ узнать о его наличии — проконсультироваться с врачом. Офтальмолог предупредил: без лечения глаукома может привести к постепенному ухудшению зрения вплоть до полной слепоты.

В возрастной группе старше 60 лет на первое место по распространенности выходит катаракта — помутнение хрусталика глаза, продолжил Начинкин. «Катаракта приводит к постепенному снижению зрения, нарушению световосприятия и развитию вторичной глаукомы», — указал врач. Он призвал при этом заболевании посещать окулиста не реже двух раз в год, чтобы оценить динамику изменений в хрусталике и развития осложнений.

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В заключение Начинкин отметил, что поводом обратиться к специалисту являются такие симптомы, как помутнение в глазах, сухость глаз после работы с компьютером, покраснение глаз и боль в них.

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      Екатерина Улитина
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