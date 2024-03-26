Россиянам перечислили пять главных опасностей для слуха

Сурдолог Вылегжанина: прослушивание музыки в наушниках приводит к снижению слуха

Прослушивание громкой музыки в наушниках действительно приводит к снижению слуха, заявила врач-сурдолог АО «Медицина» Лариса Вылегжанина. В беседе с «Лентой.ру» она также перечислила россиянам пять главных факторов, опасных для слуха

Врач предупредила, что долгое прослушивание музыки в наушниках действительно вредно, поскольку при высокой громкости серьезно повреждаются слуховые сенсорные клетки и развивается нейросенсорная тугоухость. «Однако если вы слушаете музыку или лекцию час-два в день на средней громкости или используете крупные накладные наушники, которые закрывают все ухо, тем самым вы минимизируете риск возникновения негативных последствий», — рассказала она.

При этом более распространенной причиной снижения слуха Вылегжанина назвала длительное нахождение рядом с постоянным источником шума, например, работу на производстве. Также негативно влияют на слух, по словам сурдолога, недолеченные лор-заболевания. В связи с этим при снижении слуха и таких сопутствующих симптомах, как выделения из уха, боль, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Спровоцировать проблемы со слухом может и повреждение уха инородными предметами или нахождение их в слуховом проходе, продолжила собеседница «Ленты.ру». Произойти это может при чистке ушей ватной палочкой.

Не помещайте посторонние предметы в слуховой проход. Если вам необходимо почистить уши, то лучше сделать это сухим полотенцем после душа Лариса Вылегжанина врач-сурдолог

Также, как отметила Вылегжанина, слух может снижаться вследствие возрастных изменений. «Необратимая двусторонняя симметричная возрастная нейросенсорная тугоухость возникает в результате дегенерации улитки или связанных с ней структур внутреннего уха. К сожалению, возрастное снижение слуха вылечить невозможно, в этом случае врачи рекомендуют слухопротезирование», — подытожила врач.

Ранее сообщалось, что в США сотрудница завода по производству гольф-каров в штате Джорджия попыталась достать упавшие беспроводные наушники, и ее руку затянуло в конвейер. Рабочие сразу же остановили ленту, однако, чтобы освободить конечность девушки, понадобилась помощь спасателей, которые распилили часть конструкции.