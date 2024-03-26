Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:05, 26 марта 2024Забота о себе

Россиянам перечислили пять главных опасностей для слуха

Сурдолог Вылегжанина: прослушивание музыки в наушниках приводит к снижению слуха

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Прослушивание громкой музыки в наушниках действительно приводит к снижению слуха, заявила врач-сурдолог АО «Медицина» Лариса Вылегжанина. В беседе с «Лентой.ру» она также перечислила россиянам пять главных факторов, опасных для слуха

Врач предупредила, что долгое прослушивание музыки в наушниках действительно вредно, поскольку при высокой громкости серьезно повреждаются слуховые сенсорные клетки и развивается нейросенсорная тугоухость. «Однако если вы слушаете музыку или лекцию час-два в день на средней громкости или используете крупные накладные наушники, которые закрывают все ухо, тем самым вы минимизируете риск возникновения негативных последствий», — рассказала она.

При этом более распространенной причиной снижения слуха Вылегжанина назвала длительное нахождение рядом с постоянным источником шума, например, работу на производстве. Также негативно влияют на слух, по словам сурдолога, недолеченные лор-заболевания. В связи с этим при снижении слуха и таких сопутствующих симптомах, как выделения из уха, боль, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Спровоцировать проблемы со слухом может и повреждение уха инородными предметами или нахождение их в слуховом проходе, продолжила собеседница «Ленты.ру». Произойти это может при чистке ушей ватной палочкой.

Не помещайте посторонние предметы в слуховой проход. Если вам необходимо почистить уши, то лучше сделать это сухим полотенцем после душа

Лариса Вылегжанинаврач-сурдолог

Также, как отметила Вылегжанина, слух может снижаться вследствие возрастных изменений. «Необратимая двусторонняя симметричная возрастная нейросенсорная тугоухость возникает в результате дегенерации улитки или связанных с ней структур внутреннего уха. К сожалению, возрастное снижение слуха вылечить невозможно, в этом случае врачи рекомендуют слухопротезирование», — подытожила врач.

Ранее сообщалось, что в США сотрудница завода по производству гольф-каров в штате Джорджия попыталась достать упавшие беспроводные наушники, и ее руку затянуло в конвейер. Рабочие сразу же остановили ленту, однако, чтобы освободить конечность девушки, понадобилась помощь спасателей, которые распилили часть конструкции.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось»

      Российский посол обсудит с США двусторонние отношения

      В Кремле заявили о готовности Украины «любыми методами» отобрать Крым

      В Германии подготовят обращение к России из-за теракта в «Крокусе»

      Стало известно о страхе жителей Львовской области перед мобилизацией

      В российском регионе произошла перестрелка

      Песков ответил на вопрос о реакции РФ на причастность Украины к теракту

      Российский дрон зафиксировал попытки ВСУ спрятать тела погибших военных

      Учительница два месяца занималась сексом с 15-летним подростком в школе

      Россиянам перечислили пять главных опасностей для слуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше