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20:29, 3 июня 2024Мир

Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии

МИД России: Москва осуждает авиаудары Израиля по сирийскому городу Алеппо

Фото: Alaa al Faqir / Reuters

Авиаудары Израиля по сирийскому городу Алеппо могут привести к крайне опасным последствиям и очередной масштабной вооруженной эскалации в регионе. Москва, как и прежде, призывает отказаться от «порочной практики» ударов по Сирии. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России заявлении.

«В Москве решительно осуждают данные агрессивные действия, представляющие собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права. Подобные силовые акции, которые в нынешней напряженной региональной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, недопустимы», — отреагировали в МИД России на израильские авиаудары.

Вечером 29 мая ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям Алеппо. Представители Минобороны Сирии в свою очередь отметили, что в ходе авианалета был нанесен материальный ущерб.

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      Виктория Кондратьева
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