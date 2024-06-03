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02:58, 3 июня 2024Мир

Несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо в Сирии

МО Сирии: несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо

Фото: Globallookpress.com

Несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо, об этом сообщило Минобороны Сирии, передает РИА Новости.

Отмечается, что удары с воздуха по юго-востоку провинции были нанесены примерно в 00:20.

«В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», — уточнили в оборонном ведомстве.

30 мая стало известно, что по меньшей мере один ребенок погиб в результате удара Израиля по сирийскому городу Банияс. Отмечается, что атака велась со стороны Ливана. Удар пришелся по центральной части города, в том числе жилому зданию.

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      Марина Совина
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