Несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо в Сирии
МО Сирии: несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо
Несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо, об этом сообщило Минобороны Сирии, передает РИА Новости.
Отмечается, что удары с воздуха по юго-востоку провинции были нанесены примерно в 00:20.
«В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», — уточнили в оборонном ведомстве.
30 мая стало известно, что по меньшей мере один ребенок погиб в результате удара Израиля по сирийскому городу Банияс. Отмечается, что атака велась со стороны Ливана. Удар пришелся по центральной части города, в том числе жилому зданию.