Несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо в Сирии

МО Сирии: несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо

Несколько человек погибли при атаке Израиля на окрестности Алеппо, об этом сообщило Минобороны Сирии, передает РИА Новости.

Отмечается, что удары с воздуха по юго-востоку провинции были нанесены примерно в 00:20.

«В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», — уточнили в оборонном ведомстве.

30 мая стало известно, что по меньшей мере один ребенок погиб в результате удара Израиля по сирийскому городу Банияс. Отмечается, что атака велась со стороны Ливана. Удар пришелся по центральной части города, в том числе жилому зданию.