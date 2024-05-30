В результате удара Израиля по Сирии погиб ребенок

SANA: в результате удара Израиля по сирийскому городу Банияс погиб ребенок

По меньшей мере один ребенок погиб в результате удара Израиля по сирийскому городу Банияс. Об этом сообщило агентство SANA ссылкой на источник.

Отмечается, что атака велась со стороны Ливана. Удар пришелся по центральной части города, в том числе жилому зданию. В результате погиб ребенок, еще 10 человек пострадали.

Ранее ЦАХАЛ нанес мощный удар по лагерю в Рафахе на фоне первой за несколько месяцев атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Тель-Авив. Вследствие удара разразился сильный пожар. Всего атака унесла жизни нескольких десятков мирных граждан.

Позднее выяснилось, что для удара по Рафаху использовались американские бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) производства компании Boeing, которые представляют собой высокоточные боеприпасы, предназначенные для поражения стратегически важных точечных целей» и приводящие к низкому побочному ущербу.