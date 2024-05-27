Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:58, 27 мая 2024Мир

Израиль нанес мощный удар по Рафаху на фоне атаки ХАМАС по Тель-Авиву

CNN: удар Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе унес жизни 35 человек

Кадр: Reuters TV

Мощный удар Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе на фоне первой за несколько месяцев атаки радикального палестинского движения ХАМАС по Тель-Авиву унес жизни по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает CNN.

Власти Газы и медики заявляют, что атака пришлась на лагерь для перемещенных лиц, который был определен Израилем как «безопасная зона». «Израильская оккупационная армия объявила эти районы безопасными зонами, призвав граждан и перемещенных лиц направляться в эти безопасные районы. Они подвергались нападениям, когда искали убежища», — рассказали в представительстве правительства Газы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) настаивает, что, целью обстрела стал комплекс боевиков ХАМАС, где они смогли ликвидировать командира руководства группировки в Самарии и Иудее Ясина Рабиа и высокопоставленного чиновника Халеда Нагара. Израильские военные утверждают, что производили точные удары, основываясь на «разведывательных данных, указывающих на то, что ХАМАС использовал этот район».

По информации Палестинского комитета по чрезвычайным ситуациям в Рафахе, после атаки начался пожар, в результате которого пострадало большое количество людей, в основном женщин и детей. ХАМАС назвал нападение «резней» и призвал привлечь к ответственности Белый дом и лично президента США Джо Байдена, поскольку Израиль не нанес бы удары «без американской поддержки и зеленого света для вторжения в Рафах, несмотря на его переполненность перемещенными гражданами».

Ранее ХАМАС объявило о запуске «большого количества ракет» по Тель-Авиву. Группировка аргументировала свои действия необходимостью ответа на действия Израиля, направленные против мирного населения в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые пытались атаковать популярный российский курортный город

      В ДНР рассказали о строительстве новых предприятий на месте «Азовстали»

      Танкеры «Газпрома» начали терять деньги из-за угроз атак

      Опубликован список экзотических планет

      Люксембург отказался возвращать активы Михаилу Фридману

      Израиль нанес мощный удар по Рафаху на фоне атаки ХАМАС по Тель-Авиву

      Подразделения ВСУ начали набор новобранцев в тюрьмах

      Подрезавший на машине самолет в российском аэропорту техник объяснился

      В России четырехлетний мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери

      Россиянам указали на распространенные причины неприятного запаха изо рта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше