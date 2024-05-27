Израиль нанес мощный удар по Рафаху на фоне атаки ХАМАС по Тель-Авиву

CNN: удар Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе унес жизни 35 человек

Мощный удар Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе на фоне первой за несколько месяцев атаки радикального палестинского движения ХАМАС по Тель-Авиву унес жизни по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает CNN.

Власти Газы и медики заявляют, что атака пришлась на лагерь для перемещенных лиц, который был определен Израилем как «безопасная зона». «Израильская оккупационная армия объявила эти районы безопасными зонами, призвав граждан и перемещенных лиц направляться в эти безопасные районы. Они подвергались нападениям, когда искали убежища», — рассказали в представительстве правительства Газы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) настаивает, что, целью обстрела стал комплекс боевиков ХАМАС, где они смогли ликвидировать командира руководства группировки в Самарии и Иудее Ясина Рабиа и высокопоставленного чиновника Халеда Нагара. Израильские военные утверждают, что производили точные удары, основываясь на «разведывательных данных, указывающих на то, что ХАМАС использовал этот район».

По информации Палестинского комитета по чрезвычайным ситуациям в Рафахе, после атаки начался пожар, в результате которого пострадало большое количество людей, в основном женщин и детей. ХАМАС назвал нападение «резней» и призвал привлечь к ответственности Белый дом и лично президента США Джо Байдена, поскольку Израиль не нанес бы удары «без американской поддержки и зеленого света для вторжения в Рафах, несмотря на его переполненность перемещенными гражданами».

Ранее ХАМАС объявило о запуске «большого количества ракет» по Тель-Авиву. Группировка аргументировала свои действия необходимостью ответа на действия Израиля, направленные против мирного населения в секторе Газа.