Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 26 мая 2024Мир

ХАМАС сообщило о запуске большого количества ракет по Тель-Авиву

ХАМАС объяснило запуск ракет по Тель-Авиву убийством жителей в секторе Газа
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Amir Cohen / Reuters

Военное крыло палестинской группировки ХАМАС объявило о запуске по Тель-Авиву «большого количества ракет», объяснив свои действия необходимостью ответа на лишение жизни Израилем мирного населения в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Сигналы воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве впервые с января этого года. Тревога объявлялась на севере и в центральной части страны. По данным местных СМИ, силы ХАМАС выпустили более десяти ракет, один человек получил легкие ранения.

В пресс-службе израильской армии утверждают, что было обнаружено восемь снарядов, прилетевших из района города Рафах, который в настоящее время является центром боевых действий. Некоторое количество снарядов перехватили средства ПВО.

Израиль начал операцию в секторе Газа после того, как боевики ХАМАС 7 октября 2023 года прорвались в приграничные районы и открыли огонь по военным и гражданским лицам. Жертвами стали в общей сложности более 1,2 тысячи человек, кроме того, были захвачены около 250 заложников.

Ранее на этой неделе Израиль опубликовал видео с изувеченными пленницами ХАМАС. Из записи убрали наиболее страшные и тяжелые для восприятия кадры, что было просьбой семей жертв.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Президента Грузии обвинили в измене родине. В ответ она назвала правительство пророссийским

      Госдума предложила размер дохода для прогрессии НДФЛ

      В России пообещали не допустить повторения подобной уходу Boeing ситуации

      Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером во время полета

      Патриарх Кирилл объяснил зависть богатых стран к России

      ХАМАС сообщило о запуске большого количества ракет по Тель-Авиву

      Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

      Основатель мужского журнала «Андрей» занялся изданием для участников СВО

      Названы пять начинающихся как простуда опасных детских заболеваний

      Советник губернатора российского региона задержан по делу о хищении 76 миллионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше