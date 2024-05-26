ХАМАС сообщило о запуске большого количества ракет по Тель-Авиву

ХАМАС объяснило запуск ракет по Тель-Авиву убийством жителей в секторе Газа

Военное крыло палестинской группировки ХАМАС объявило о запуске по Тель-Авиву «большого количества ракет», объяснив свои действия необходимостью ответа на лишение жизни Израилем мирного населения в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Сигналы воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве впервые с января этого года. Тревога объявлялась на севере и в центральной части страны. По данным местных СМИ, силы ХАМАС выпустили более десяти ракет, один человек получил легкие ранения.

В пресс-службе израильской армии утверждают, что было обнаружено восемь снарядов, прилетевших из района города Рафах, который в настоящее время является центром боевых действий. Некоторое количество снарядов перехватили средства ПВО.

Израиль начал операцию в секторе Газа после того, как боевики ХАМАС 7 октября 2023 года прорвались в приграничные районы и открыли огонь по военным и гражданским лицам. Жертвами стали в общей сложности более 1,2 тысячи человек, кроме того, были захвачены около 250 заложников.

Ранее на этой неделе Израиль опубликовал видео с изувеченными пленницами ХАМАС. Из записи убрали наиболее страшные и тяжелые для восприятия кадры, что было просьбой семей жертв.