Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:40, 23 мая 2024Мир

В Израиле опубликовали видео с изувеченными пленницами ХАМАС

В Израиле опубликовали видео похищения ХАМАС девушек с военной базы 7 октября

В Израиле опубликовали видео с изувеченными пленницами палестинского движения ХАМАС. Кадры показала организация, которая занимается поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября, сообщает РИА Новости.

Кадры были опубликованы с разрешения семей заложников. На трехминутном видео показано жестокое отношение радикалов ХАМАС к девушкам, которые служили наблюдательницами на военной базе в поселке Нахаль Оз. На лицах девушек видны следы побоев. Уточняется, что из записи убрали наиболее страшные и тяжелые для восприятия кадры.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные с сектором Газа населенные пункты. Они взяли в заложники 253 человека.

Ранее МИД Израиля отозвал послов из Испании, Норвегии и Ирландии из-за решения Осло и Дублина официально признать Палестину.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность

      В Израиле опубликовали видео с изувеченными пленницами ХАМАС

      США прояснят у Британии данные о поставках Китаем оружия России

      Женщины назвали самые недооцененные мужские черты

      Названы самые востребованные профессии в 2024 году

      Решение по санкциям Евросоюза в отношении российских активов начало действовать

      В Польше высказались о планах применить ПВО для уничтожения российских ракет

      В Симферополе произошла массовая драка

      Госдеп сделал признание о России

      Пресс-секретарь министра обороны России покинула пост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше