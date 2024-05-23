В Израиле опубликовали видео с изувеченными пленницами ХАМАС

В Израиле опубликовали видео похищения ХАМАС девушек с военной базы 7 октября

В Израиле опубликовали видео с изувеченными пленницами палестинского движения ХАМАС. Кадры показала организация, которая занимается поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября, сообщает РИА Новости.

Кадры были опубликованы с разрешения семей заложников. На трехминутном видео показано жестокое отношение радикалов ХАМАС к девушкам, которые служили наблюдательницами на военной базе в поселке Нахаль Оз. На лицах девушек видны следы побоев. Уточняется, что из записи убрали наиболее страшные и тяжелые для восприятия кадры.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные с сектором Газа населенные пункты. Они взяли в заложники 253 человека.

Ранее МИД Израиля отозвал послов из Испании, Норвегии и Ирландии из-за решения Осло и Дублина официально признать Палестину.