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12:36, 22 мая 2024Мир

Израиль отозвал посла из Испании в ответ на признание Палестины

Глава МИД Израиля Кац отозвал посла из Испании в ответ на признание Палестины
Исраэль Кац

Исраэль Кац. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал посла из Испании для консультаций вслед за аналогичным решением по Норвегии и Ирландии в ответ на заявления трех этих стран о признании Палестины суверенным государством. Об этом сообщает портал Ynet.

«В ходе беседы с послами им будет показано видео похищения женщин-наблюдателей с базы Нахаль-Оз. Они [Испания, Ирландия, Норвегия] решили наградить золотой медалью преступников из ХАМАС. Мы покажем им, какое извращенное решение приняли их правительства», — сообщил дипломат.

Также он добавил, что правительство Израиля «посылает четкий сигнал» о том, что Тель-Авив «не будет спокойно смотреть» на тех, кто «подрывает суверенитет и ставит под угрозу безопасность государства».

Ранее МИД Израиля отозвал послов из Норвегии и Ирландии для консультаций из-за решения Осло и Дублина официально признать Палестину.

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      Дарья Устьянцева
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