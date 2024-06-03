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20:19, 3 июня 2024Путешествия

Турист повредил пережившее извержение Везувия древнеримское здание

Daily Mail: голландский турист повредил древнеримское здание в Италии

Фото: Giampiero Sposito / Reuters

Голландский турист повредил древнеримское здание, пережившее извержение вулкана Везувия в 79 году нашей эры. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию Италии.

Уточняется, что инцидент произошел в древнеримском городе Геркулануме недалеко от Неаполя. 27-летний турист нарисовал граффити на белом участке стены с помощью несмываемого маркера. Он попался полиции, однако его имя не разглашается. Теперь ему грозит судебное разбирательство из-за порчи здания, несущего художественную и архитектурную ценность.

Ранее англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея и был обруган в сети. Итальянцы назвали поведение мужчины подлым.

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      Марк Успенский
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