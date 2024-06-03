Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:19, 3 июня 2024Силовые структуры

Риелтора осудили за обман трех россиян на 27 миллионов рублей

В Москве суд приговорил риелтора к 6 годам за обман трех россиян на 27 млн руб.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил риелтора к шести годам колонии общего режима за обман трех клиентов на 27 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Женщину признали виновной по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в 2021 году к осужденной обратилась семейная пара, которая хотела продать квартиру. Аферистка убедила супругов передать ей право распоряжаться недвижимостью, а после продала их жилье по заниженной цене. В результате она забрала себе 2,4 миллиона рублей.

В том же году женщина предложила другой москвичке помочь избавиться от долгов перед кредиторами. Она уговорила пострадавшую подписать в ее пользу договор дарения квартиры стоимостью более девяти миллионов рублей. Потом риелтор разместила объявление о продаже своей квартиры в центре города. Откликнувшийся покупатель взял в кредит крупную сумму. Во время сделки подсудимая убедила мужчину арендовать в банке сейф и положить туда деньги на хранение. Затем фигурантка одна пришла в банк и, обманув персонал, похитила из ячейки более 15,5 миллиона рублей.

Ранее россиянам дали советы по защите от недобросовестных риелторов. Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева заявила, что недобросовестные риелторы нередко выставляют на своих сайтах объявления о продаже квартир без согласия собственников.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

      Венгрия рассказала об ответе России на удары американским оружием

      Российский регион за сутки атаковали 20 беспилотников ВСУ

      Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделят 4,8 миллиарда рублей

      «Хочу старость, как у них». Россиян поражают пенсионеры за границей. Почему их жизнь вызывает зависть?

      В Британии заявили о приближении войск России к основным центрам снабжения ВСУ

      США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

      Швейцария определила условия для ареста членов ХАМАС и правительства Израиля

      В Турции рассказали о вынужденном шаге Украины из-за наступления России

      Женщина родила ребенка в туалете закусочной и попыталась смыть его в унитаз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше