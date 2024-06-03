Риелтора осудили за обман трех россиян на 27 миллионов рублей

В Москве суд приговорил риелтора к 6 годам за обман трех россиян на 27 млн руб.

В Москве суд приговорил риелтора к шести годам колонии общего режима за обман трех клиентов на 27 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Женщину признали виновной по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в 2021 году к осужденной обратилась семейная пара, которая хотела продать квартиру. Аферистка убедила супругов передать ей право распоряжаться недвижимостью, а после продала их жилье по заниженной цене. В результате она забрала себе 2,4 миллиона рублей.

В том же году женщина предложила другой москвичке помочь избавиться от долгов перед кредиторами. Она уговорила пострадавшую подписать в ее пользу договор дарения квартиры стоимостью более девяти миллионов рублей. Потом риелтор разместила объявление о продаже своей квартиры в центре города. Откликнувшийся покупатель взял в кредит крупную сумму. Во время сделки подсудимая убедила мужчину арендовать в банке сейф и положить туда деньги на хранение. Затем фигурантка одна пришла в банк и, обманув персонал, похитила из ячейки более 15,5 миллиона рублей.

Ранее россиянам дали советы по защите от недобросовестных риелторов. Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева заявила, что недобросовестные риелторы нередко выставляют на своих сайтах объявления о продаже квартир без согласия собственников.